كل ما تريد معرفته عن العاصفة دانيال.. تصل مصر خلال ساعات

حالة من الاستعداد التام تقوم بها مصر في الوقت الحالي، مع اقتراب وصول العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية، قادمة إليها من اليونان، مخلفة أضرار كبيرة وراءها، نتجت عن وقوع الأمطار الغزيرة والأمطار إلى جانب سرعة الرياح.

أبرز التفاصيل عن العاصفة دانيال

ومع رفع درجات الاستعداد بعدد من محافظات مصر، متوقع أن تصل إليها العاصفة دانيال، خلال الساعات القليلة المقبلة، يأتي على رأسها محافظة الإسكندرية، يستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية، أبرز ما يخص العاصفة دانيال، حسب تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

• يتسبب قدوم العاصفة دانيال إلى مصر في حدوث حالة من الاستقرار في الطقس، يصاحبه هطول أمطار غزيرة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات والمدن المصرية على مدار الأسبوع الجاري.

• اكتسبت العاصفة دانيال بعض الخصائص الاستوائية، مع أخذها وضع الدوران حول المنخفض، مع شكل العين المغلقة، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة في وقت قصير.

• غادرت العاصفة دانيال الأراضي اليونانية خلال الساعات الأخيرة، مخلفة وراءها أضرار وخسائر فادحة، بسبب شدة الأمطار التي وصلت إلى حدوث الفيضانات.

• من المتوقع أن تسبب العاصفة سقوط أمطار غزيرة على المدن الشمالية، وكل من مطروح والسلوم، ومن ثم ستمتد بكميات أقل على شمال الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد.

• تم وصف تلك العاصفة بـ«الكارثية» من قبل الخبراء في الجيولوجيا التكتونية التطبيقية الديناميكية وإدارة الكوارث والأستاذ بجامعة أثينا، وأنها عبارة عن ظاهرة طبيعية متطرفة تحدث مرة بمرور كل ألف عام، حسب وفقا لإذاعة «ERT» الحكومية اليونانية.

• تسببت العاصفة دانيال في محاصرة عدد من القرى باليونان بالسيول، خاصة مقاطعة مغنيسيا التي تقع على مسافة 300 كيلو متر شمال العاصمة أثينا، وتسببت في مصرع 11 شخصا وفقدان آخرين.

• أكد الخبراء أن تلك العاصفة عبارة عن ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه المتساقطة خلال 24 ساعة، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

• تصنف تلك العاصفة على أنها إعصار استوائي.