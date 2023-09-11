تفاصيل هزة أرضية شديدة ضربت العراق.. كركوك في مرمى الزلازل

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الاثنين، تفاصيل هزة أرضية ضربت العراق، شعر بها أهالي محافظة كركوك شمال البلاد، وقال إن قوتها بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر، مضيفا إن عمقها بلغ 10 كيلومترات.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قالت في وقت سابق، إن هزة أرضية، ضربت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، العراق، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات.

شعور سكان عدة مناطق في كركوك بالهزة

من جانبها، أشارت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، إلى أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وشعر بها الشكان في مناطق عدة من كركوك، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 49 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من كركوك، و20 كيلومترا، بين الشمال والشمال الغربي من طوز خورماتو الواقعة شمال شرق العراق.

وقوع هزتان أرضيتان بمحافظة دهوك

وكانت وسائل إعلام عراقية، أشارت في وقت سابق، إلى وقوع هزتان أرضيتان بمحافظة دهوك في إقليم «كردستان العراق»، وأخرى بمدينة كركوك، فيما قالت مراصد زلزالية، إن شدة الهزة بدهوك بلغت 4.6 درجة، وفي كركوك 4.7 درجات على مقياس ريختر.

من جانبها، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن هزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد، موضحة أن سكان محافظات بغداد وأربيل والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وكركوك، شعروا بهزات أرضية.

وفي وقت لاحق، أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في منطقة الحدود العراقية التركية، بعمق 9 كيلومتر.

وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الارضية وقعت على مسافة 44 كيلومتر بين الشمال والشمال الشرقي من دهوك، و 26 كيلومتر شرق باتوفا التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق