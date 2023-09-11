هزة أرضية تضرب البحر المتوسط.. تعرف على قوتها وعمقها

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، على عمق 7 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 91 كيلومترا شرق إيراكليو في جنوب البلاد، و6 كيلومترات بين الشمال والشمال الشرقي من سيتيا الواقعة جنوبا.

وفجر أمس الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، بعمق 5 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو، و7 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من إيرابترا.