هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، على عمق 5 كيلومترات، دون أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو، و7 كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من إيرابترا جنوب البلاد.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن قوة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية، بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر بعمق 10 كيلومترات.

وتعد جزيرة كريت، أكبر الجزر اليونانية، وخامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط،، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 8 آلاف و336 كيلو متر مربع.

وكان المغرب، تعرض مساء أمس الجمعة، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز جنوب غرب مدينة «مراكش»، على عمق حوالي 8 كيلومترات، وفقا لما أعلنه «المعهد الوطني للجيو-فيزياء» التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وتسبب الزلزال، بأضرار جسيمة ومثيرًا الذعر في مراكش ومدن أخرى، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 2012 قتيلا، مشيرة، إلى زيادة أعداد المصابين إلى 2059، بينهم 1404 أشخاص بحالة حرجة.