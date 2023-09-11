استقرار أسعار العملات في البنوك اليوم الإثنين 11-9-2023

استأنفت العملات العالمية استقرارها في سعر الصرف أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار العملات مع بداية التعاملات اليوم الإثنين 11-9-2023 استقرارا جيدا، مقارنة مع الفترة الماضية.

وفي سعيها لتوفير خدمات جيدة لقرائها، وفرت «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار العملات في كثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وواصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري، ليحقق ما قيمته 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، واصل سعر الريال السعودي استقرار سعر صرفه ليحقق 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.24 جنيه.

بينما بلغ سعر صرف ذات العملة وهي الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.22 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل لـ8.24 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف اليورو اليوم 33.93 جنيه شراء و33.09 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو بداخل البنك 33.25 جنيه للبيع و33.18 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، سجل في بنك مصر ما قيمته 38.64 جنيه للبيع و38.35 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.44 جنيه شراء و39.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وواصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 8.38 جنيه شراء، أما وعن سعر البيع فبلغ 8.42 جنيه.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري 99.92 جنيه للشراء، و100.27 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.41 جنيه للبيع و97.30 جنيه شراء.