أسعار العملات اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات اليوم السبت 9-9-2023 في مختلف البنوك المصرية استقراراً أمام الجنيه المصري، ومن أبرزها الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو.

أسعار العملات اليوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم في أبرز البنوك، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 33.10 للبيع، و32.96 للشراء.

سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر: 33.10 للبيع، و32.35 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 38.59 للبيع، و38.41 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك مصر: 38.59 للبيع، و38.41 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري: 99.98 للبيع، و99.06 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك مصر: 100.00 للبيع، و99.74 للشراء.