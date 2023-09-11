‎ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في اليونان إلى 15 قتيلا

تسببت العاصفة دانيال في ارتفاع عدد القتلى إلى 15 شخصا في اليونان، حيث انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية جثث 4 أشخاص من وسط المدينة، وذلك جراء أقوى عاصفة ممطرة شهدتها البلاد منذ عام 1930، وفق ما نشر بوكالة رويترز.

العاصفة دانيال دمرت اليونان

ووفق السلطات، فإنه حتى الآن لا يزال هناك شخصان في عداد المفقودين، وضربت العاصفة دانيال اليونان لمدة 3 أيام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، تاركةً وراءها آثارا جديدة مدمرة بعد حدائق الغابات القاتلة.

وتسببت العاصفة دانيال في انهيار المنازل والجسور وتدمير المدارس والطرق وأعمدة الكهرباء في اليونان، بالإضافة إلى غرق الحيوانات، وتدمير المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

و قالت السلطات في بيان رسمي، أنه تم العثور على جثتي امرأة تبلغ من العمر 88 عاما ورجلين يبلغان من العمر 58 و65 عاما بالقرب من مدينة كارديتسا، إحدى أكثر المناطق تضررا يوم الأحد.

وفي وقت لاحق عثرت فرق الإنقاذ على جثة رجل يبلغ من العمر 42 عاما في منطقة فولوس.

إجلاء السكان بسبب العاصفة دانيال

وتم نقل السكان المتضررين من الفيضانات جوا أو نقلهم في قوارب النجاة في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت السلطات إنه تم إجلاء أكثر من 4250 شخصا حتى الآن، حيث تركزت الجهود على القرى القريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس، الذي فاضت أجزاء منه على القرى بشكل أكبر.

وزار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مركز العمليات الرئيسي في ثيساليا مساء أمس الأحد وأعلن أنه سيتم تقديم مزيج من إجراءات الإغاثة المالية للمتضررين من العاصفة.