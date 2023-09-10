رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعصار دانيال.. هلع في ليبيا وإغلاق 4 موانئ وغرق الشوارع (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
10:04 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
الإعصار دانيال

الإعصار دانيال

تشهد ليبيا استنفارا تاما، استعدادا لوصول آثار إعصار دانيال، حيث أغلقت أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا مساء أمس السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب الإعصار المتوقع وهي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

إخلاء الفنادق القريبة من الشواطئ استعدادا لإعصار دانيال

من جهتها عمدت القوات المسلحة الليبية ولجنة الطوارئ إلى إخلاء عدد من الفنادق القريبة من الشواطئ، تحسبا لـ الإعصار دانيال ومن ضمن تلك الفنادق، أفرغ فندق جليانة على شاطئ بنغازي من الزبائن، ونقل نزلاؤه إلى فنادق أخرى بعد تحذيرات من ارتفاع موج البحر والرياح الشديدة اليوم الأحد.

المياه تغرق شوارع ليبيا

فيما انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية، إذ تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، أحدثت ماسا كهربائيا في محولات الكهرباء بعدد من الأحياء.

أتى ذلك، بعدما رفع المسؤولون في شرق وغرب البلاد درجة التأهب القصوى، استعدادا للأمطار والرياح المتوقعة، فيما طالبت بلدية بنغازي المواطنين والمقيمين فيها بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم نظرا للأحوال الجوية المتوقعة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية. 

اقرأ المزيد:

إعصار دانيال يضرب اليونان.. فقدان عروسين وقرى كاملة تغرق وسط المياه

إعصار دانيال يضرب ليبيا ويغرق الشوارع.. ودعوات لإجلاء السكان (فيديو)

هل تنتهي الموجة الحارة مع وصول العاصفة «دانيال» إلى مصر؟.. هيئة الأرصاد تُجيب

بعد اليونان وليبيا.. هل تصل العاصفة دانيال إلى القاهرة؟
بقلم محمد علي حسن