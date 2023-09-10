إعصار دانيال.. هلع في ليبيا وإغلاق 4 موانئ وغرق الشوارع (فيديو)

تشهد ليبيا استنفارا تاما، استعدادا لوصول آثار إعصار دانيال، حيث أغلقت أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا مساء أمس السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب الإعصار المتوقع وهي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

إخلاء الفنادق القريبة من الشواطئ استعدادا لإعصار دانيال

من جهتها عمدت القوات المسلحة الليبية ولجنة الطوارئ إلى إخلاء عدد من الفنادق القريبة من الشواطئ، تحسبا لـ الإعصار دانيال ومن ضمن تلك الفنادق، أفرغ فندق جليانة على شاطئ بنغازي من الزبائن، ونقل نزلاؤه إلى فنادق أخرى بعد تحذيرات من ارتفاع موج البحر والرياح الشديدة اليوم الأحد.

المياه تغرق شوارع ليبيا

فيما انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية، إذ تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، أحدثت ماسا كهربائيا في محولات الكهرباء بعدد من الأحياء.

أتى ذلك، بعدما رفع المسؤولون في شرق وغرب البلاد درجة التأهب القصوى، استعدادا للأمطار والرياح المتوقعة، فيما طالبت بلدية بنغازي المواطنين والمقيمين فيها بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم نظرا للأحوال الجوية المتوقعة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح عاتية.