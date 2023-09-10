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إعصار دانيال يضرب ليبيا ويغرق الشوارع.. ودعوات لإجلاء السكان (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسي
01:27 ص | الأحد 10 سبتمبر 2023
اعصار - ارشيفية

اعصار - ارشيفية

أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب، أسامة حماد، أنه ستكون هناك عطلة لمدة يومين (الأحد والاثنين) في شرق ليبيا لجميع القطاعات في جميع أنحاء البلاد، باستثناء الأمن والصحة والطوارئ، بسبب أن العاصفة دانيال تتجه إلى الساحل الليبي مع رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، بحسب ما ذكرته شبكة «يورو نيوز».

إعلان حالة طوارئ

ودعا حماد جميع رؤساء البلديات في جميع أنحاء المدن الشرقية الليبية إلى إجلاء السكان من المناطق التي من المتوقع أن تحدث فيها فيضانات، وحث الأجهزة الأمنية والصحية على إعلان حالة الطوارئ خلال فترة العاصفة دانيال.

وقال مركز أرصاد الجزيرة العربية إن العاصفة دانيال كانت تتجه نحو ليبيا من البحر الأبيض المتوسط، قائلا إن البلاد قد تشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات وعواصف رعدية.

وأظهرت لقطات من ليبيا، وخاصة المدن الساحلية مثل طرابلس ومصراتة، أمطارا غزيرة ورياحا قوية تجتاح المدن وتغرق الطرق الرئيسية.

اعصار دانيال

كما توقع مركز طقس العرب سرعة رياح نشطة وارتفاعات أمواج البحر من أكثر من 3 إلى 4 أمتار، مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

وتسببت عاصفة دانيال في هطول أمطار، تحولت إلى فيضانات عارمة في منطقة مغنيسيا اوعدة أجزاء أخرى من اليونان.

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بقلم أحمد عادل موسي