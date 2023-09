إعصار دانيال يضرب ليبيا ويغرق الشوارع.. ودعوات لإجلاء السكان (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب، أسامة حماد، أنه ستكون هناك عطلة لمدة يومين (الأحد والاثنين) في شرق ليبيا لجميع القطاعات في جميع أنحاء البلاد، باستثناء الأمن والصحة والطوارئ، بسبب أن العاصفة دانيال تتجه إلى الساحل الليبي مع رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، بحسب ما ذكرته شبكة «يورو نيوز».

ودعا حماد جميع رؤساء البلديات في جميع أنحاء المدن الشرقية الليبية إلى إجلاء السكان من المناطق التي من المتوقع أن تحدث فيها فيضانات، وحث الأجهزة الأمنية والصحية على إعلان حالة الطوارئ خلال فترة العاصفة دانيال.

Storm #Daniel is becoming a Medicane - a tropical-like depression in the Mediterranean Sea. It will quickly move south into Libya, making landfall over Benghazi tomorrow. pic.twitter.com/Fc3eULZE35