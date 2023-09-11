«التعليم» تحدد مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الابتدائية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 167، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وتطبيقا للائحة الانضباط المدرسي وأحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي وتحقيقا للصالح العام، وحسن سير وانضباط العملية التعليمية في جميع المؤسسات التعليمية.

مواصفات الزي المدرسي للمرحلة الابتدائية

وأوضح القرار الوزاري، مواصفات الزي المدرسي الموحد للمرحلة الابتدائية (بنون وبنات)، حيث يلتزم طلاب وطالبات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زي موحد، وفقًا للمواصفات الآتية:

- مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة.

- يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين.

- يمكن ارتداء بلوفر أو جاكيت في فصل الشتاء، وفقًا لما تقرره مديرية التربية والتعليم المختصة.

- حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار.