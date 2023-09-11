قرارات مهمة من وزير التعليم.. حظر تكليف رياض الأطفال بواجبات منزلية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دورياً بتعليمات مهمة؛ استعدادًا للعام الدراسي 2023/2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة

وترصد «الوطن» في السطور التالية أهم تعليمات وزير التربية والتعليم للمديريات التعليمية استعداداً للعام الدراسي 2023/2024:

- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة «من الطلاب، والمعلمين، والإداريين»، والعمل على توفير كافة سبل الرعاية لهم لا سيما النفسية - وعقد لقاءات دورية شهرية معهم، وذلك بحضور كل من مديري المديريات والإدارات، والمدارس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتذليل أية صعوبات، أو معوقات، قد تحول بينهم وبين تحقيقهم لأهدافهم وتحصيلهم الدراسي، مع التأكيد على تخصيص أماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس، والمنشآت التعليمية.

- عدم تنفيذ أية برامج، أو دورات تدريبية للعاملين، من المعلمين والإداريين، سواء أكانت داخلية، أو جهات مانحة، أو غير ذلك، إلا بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وذلك في ضوء القرارات الوزارية، والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

حظر تكليف الأطفال بواجبات منزلية

- الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، والتي في ضوئها يحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.

- سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى، بمراحل التعليم المختلفة، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب، واللائق بالمدرسة.

- الالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال، وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذا الشأن، توزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، لا سيما خلال بده اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية، وموعد الصراف الطلاب من المدرسة، حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي.