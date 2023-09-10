توجيهات رسمية من «التعليم» للمديريات.. وخطة لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة وعاجلة للمديريات التعليمية استعدادا للعام الدراسي 2023-2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم.

تحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية

- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية، حفاظا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان بالمحافظات، والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة.

- تعزيز الاهتمام بتنمية شخصية الطلاب بشكل متكامل مع تعزيز الاهتمام بالجوانب السلوكية، والشخصية لهم، ورصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف، والعمل على علاجها، ويتم تقييمها من خلال المعلم (رائد الفصل)، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل، وأولياء الأمور، إضافة إلى تعزيز الاهتمام بتقييم ميول واتجاهات الطلاب، والأخذ برأي المعلم (رائد الفصل)، مع إدراج ذلك في إخطار النجاح.

- توفير السبل التي تجذب الطالب للمدرسة، وتجعلها مكانا شحنا له، لترسخ في وجداته الاعتزاز بذاته، والافتخار ببلاده، وهو الدور الاجتماعي المنوط بها، ما يكون له أكبر الأثر في حث الطالب على الحضور للمدرسة.

تشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد

- تشجيع المعلمين على إكساب الطلاب مهارات التفكير الناقد، والابتكاري، والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق، داخل المدارس، والمؤسسات التعليمية، بما يضمن خلق أجيال واعية، ومتميزة، ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن، ومؤهلة للتعامل مع تحديات المستقبل.

- تهيئة مناخ صحي وآمن لـ المعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداء لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل.

- الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديري، ووكلاء المدارس، والموجهين الفنيين، والالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن، دون الإخلال بأي منها، مع توجيه الشكر والتقدير للمتميزين منهم، ونشر قصص تميزهم ونجاحاتهم لتشجيع زملائهم وتحفيزهم.

- تفعيل دور المراكز الإعلامية بالمديريات، والإدارات، والمدارس، من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام، والتنسيق مع مدير عام العلاقات العامة بالوزارة.

- عقد لقاءات دورية بين مديري المديريات، والإدارات، والمدارس، مع أولياء الأمور، والمعلمين والطلاب، للاستماع إلى مقترحاتهم، وآرائهم، ووجهات نظرهم، فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، والتأكيد على تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وعقدها إذا تطلب الأمر ذلك.

تفعيل حصة الريادة

- الالتزام بقيام المعلمين الذين تم تدريبهم على البرامج الدراسية المطورة - بتدريس تلك البرامج، وتدريب باقي المعلمين، بالتنسيق مع الإدارات المركزية للتعليم العام، والفني بالوزارة.

- تنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، فضلا عن رفع الوعي الثقافي بصفة عامة والوعي البيئي بصفة خاصة لدى الطلاب، وزيادة عدد الأشجار، والمساحات الخضراء بالمدارس، تماشيا مع المخرجات الصادرة عن مؤتمر التغيرات المناخية الذي استضافته الدولة المصرية.

- التأكيد على تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية، داخل الفصول، لاختيار رائد الفصل، ومقرري الأنشطة.