بروتوكول تعاون بين «تحديث الصناعة» ونادي روتاري لدعم الحرف اليدوية والتراثية

وقّع مركز تحديث الصناعة لتنمية الصناعات اليدوية والتراثية، بروتوكول تعاون مع محافظ المنطقة الروتارية 2451، ضمن برنامج «الصناعات الإبداعية والثقافية – التجمعات الحرفية»، بحضور المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة، ومحافظ المنطقة الروتارية الدكتور أيمن نزيه، ورئيس لجنة تمكين المرأة في نادي روتاري جيهان طامو، ومدير إدارة الصناعات الثقافية والإبداعية المهندسة إيمان السويفي.

مساهمة المركز في دعم التجمعات الحرفية

وقالت دعاء سليمة، خلال كلمتها، إن مركز تحديث الصناعة يدعم الصناعات الحرفية والتراثية على مدار 20 عاماً، من خلال تقديم الدعم الفني وتطوير تصميم المنتجات الخاصة بهم على مستوى محافظات مصر.

وأشارت المدير التنفيذي للمركز إلى بدء تنفيذ البروتوكول الموقع مع نادي روتاري في أسرع وقت، من أجل دعم وتمكين المرأة في عدد من الجمعيات العاملة في مجال الحرف اليدوية.

وأكدت «سليمة»، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم وتطوير الصناعة الوطنية وتنمية الصناعات الحرفية، والحفاظ عليها من الاندثار من أجل التنمية المستدامة، ومن أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة عمل مُشجعة تساعد على التطوير والابتكار.

دعم الصادرات المصرية

ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى التعاون في مجال، ودعم وزيادة تنافسية الحرف اليدوية في دعم الصادرات المصرية والحفاظ علي التراث المصري وزيادة الايدي العاملة للحد من البطالة وتمكين المرأة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تفقدت المدير التنفيذي للمركز معرضا لمنتجات التجمعات الحرفية الإبداعية، والتي يشرف المركز على تطويرها، حيث أشادت بجودة المعروضات.