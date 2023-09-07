اتحاد الصناعات: الرئيس السيسي وعد فأوفى.. والتصدير عملية حيوية للدولة

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الاستفادة من الطاقة المعطلة في الصناعة أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قناعة قوية بضرورة الاهتمام بملف الصناعة منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، وكان اجتمع بنا وتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي قاطرة تقدم كل الدول، وتسمى بالصناعات المغذية ويمكن الربط بينها والصناعات الكبرى.

التصدير عملية مهمة وحيوية بالنسبة لمصر

وأضاف البهي، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة على المديين القصير والمتوسط في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن التصدير عملية مهمة وحيوية بالنسبة لمصر.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية ترشحه تحدث وأوفى بما وعد به وهو عمل بنية تحتية لمصر والتي هي عصب أي اقتصاد في العالم، فعمل على توسعة الموانئ والطرق التي أصبحت ممهدة لعملية تبادل التجارة عليها.

تفاصيل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأدار الحوار خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من: النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، والدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي، أستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، أستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر.

وشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من: النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، والمهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.