دورات تدريبية على الحرف اليدوية لتمكين المرأة في قرى الوادي الجديد

نفذت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، دورات تدريبية مجانية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، بمشاركة 55 متدربة من فتيات المحافظة، وذلك على مهن مهنة التفصيل والحياكة والمشغولات اليدوية والإكسسوارات، وأعمال الخوص، وأعمال السجاد والكليم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب.

تمكين المرأة في الوادي الجديد

وقال أحمد طليب، مدير عام مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، لـ«الوطن»، إن الندوات عُقدت تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، في إطار الاهتمام ببرامج التدريب المقدمة للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل، لتأهيلهم وصقلهم بالمهارات التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

تدريب 55 سيدة على الحرف اليدوية

وأضاف وكيل وزارة العمل بالوادي الجديد، أنه تم البدء في تنفيذ برامج تدريب مجانية لـ15 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية والإكسسوارات، و15 متدربة على مهنة أعمال الخوص، و15 متدربة على مهنة أعمال السجاد والكليم، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة، حيث تم توفير وحدة متنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح.

وبحسب «طليب»، يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التدريبية التقديم بمقار مراكز التدريب المهني، بإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربون أثناء التدريب على كل الأدوات مجاناً، إضافة إلى شهادة معتمدة في نهاية الدورات تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والاستثماري.