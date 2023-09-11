طلب برلماني بفتح باب التصالح في مخالفات البناء قبل إصدار القانون

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من الحكومة، قبل تقديمها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إلى البرلمان، فتح باب التصالح أمام المخالفين حتى تاريخ صدور القانون دون الاعتماد على التصوير الجوي والمنظم.

مشروعات قوانين البناء أمام البرلمان

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية صدور مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، موضحا أن هناك عددا من القوانين المهمة في مجال البناء والمنتظر صدورها قريبا.

وشدد على ضرورة التصالح على حيازات المقابر المخالفة، والتي جرى بنائها داخل المناطق السكنية بالأرياف، أو إصدار قانون جديد لتنظيم حيازة الجبانات في مصر.

إجراءات التظلم في مخالفات التصالح

ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.

ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيها بمثابة قبوله، ويخطر صاحب الشأن بالقرار.