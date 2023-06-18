«محلية النواب» تطلب تحديد جهة الاختصاص بملف الجبانات في مصر

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ بضرورة تحديد الحكومة لتبعية ملف الجبانات.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة البرلمانية: «حاليا تبعية الجبانات لوزارة الصحة، متسائلا: «هل تستمر في تبعيتها لوزارة الصحة أم لا؟».

ملف الجبانات

جاء ذلك على خلفية مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبا «أكثر من عُشر أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية والإسكان وممثل الأزهر الشريف.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إجراء تعديلات على قانون الجبانات لمواكبة التطورات والتغيرات وحتى يتلافى أي خلل أو قصور.

إنشاء مقبرة الخالدين

ووجّه السجيني، التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على توجيهه بإنشاء مقبرة الخالدين، قائلا: «نوجه التحية لرئيس الجمهورية بإنشاء مقبرة الخالدين، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، وهي فكرة جيدة».

وطالب النائب أحمد السجيني، الوزارات المعنية والمرتبطة بملف الجبانات، بالتنسيق مع بعضها البعض دون العمل في جزر منعزلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل، والحكومة لم تتقدم بقانون، لذلك اللجنة عقدت الجلسة الأولى وأجلت لمدة شهر لمنح الحكومة فرصة لدراسة مشروع القانون وإبداء ملاحظاتها، ومضى أكثر من 45 يوما على الجلسة الأولى.