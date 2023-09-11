رئيس جامعة المنيا الأهلية يناقش خطة العام الدراسي الجديد

اجتمع الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، مع عدد من المسؤولين بها، وذلك بمقرها في مدينة المنيا الجديدة، استعداداً لبدء الدراسة والتشغيل الفعلي، وتحديد التكليفات والأعمال المنوط بها كل إدارة وفريق العمل التابع لها.

حضر الاجتماع الدكتور أبو هشيمة مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والبرامج وحسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمود عبد الهادي مدير إدارة الحدائق، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام جامعة المنيا، وفردوس النزهي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وأعضاء الهيكل الإداري لتسيير أعمال الجامعة الأهلية، من مديري العموم والإدارات بجامعة المنيا الحكومية.

رفع كفاءة المؤسسات التعليمية

وأكد رئيس الجامعة أهمية دور الهيكل الإداري في رفع كفاءة الأداء في المؤسسات التعليمية، وتنفيذ خطة الجامعة لانطلاق عملها، ومساهمتهم من خلال خبراتهم في تطوير النظم الإدارية بما ينعكس على فاعلية الأداء الأكاديمي وتطوير العمل الإداري بالجامعة الوليدة التي تعد إنجازًا للدولة المصرية في إتاحة التعليم العالي بمساراته المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.

نقل ثقافة جامعات الجيل الرابع

وأعرب «فرحات» عن تطلعاته المستقبلية لجامعة المنيا الأهلية المنبثقة من الجامعة الحكومية، في أن تكون نواة لإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة للنهوض بالجامعات، ونقل ثقافة جامعات الجيل الرابع لتطوير الجامعات الحكومية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه رئيس الجامعة بالحفاظ على المسطحات الخضراء بالجامعة الأهلية، والتجميل للمباني والتأثيث الداخلي بما يتوافق مع مكانتها، وقيام كافة الإدارات المعنية بأداء مهامها، ووضع السياسات العامة والنظم الإدارية ومتابعة تنفيذها، لحسن سير العمل وانضباطه.