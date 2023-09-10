ندوة لتعريف الأهالي بالخدمات التموينية المجانية في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، ندوة توعية عن الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بالمجان، من خلال مكاتب التموين.

تحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكافة القطاعات، لافتة إلى أن الدولة تسعى لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وكيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ومستحقي معاش تكافل وكرامة.

دور مكاتب التموين في حل المشكلات

وتناولت الندوة، دور إدارة التموين ومكاتب التموين في حل مشاكل المواطنين من خلال استخراج البطاقات التموينية وتقديم كافة الخدمات التموينية الأخرى، واختتمت الندوة بالإجابة على استفسارات الحاضرين، لزيادة الوعي وتعريف المواطنين بالخدمات التموينية المجانية.