مصرع 3 أشخاص أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان في المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم بعد أن صدمهم قطار أثناء عبور شريط سكك حديد بمنطقة الحبشي، جنوب مدينة المنيا، وتم نقل الجثث للمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث قطار بمدينة المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث قطار أمام مزلقان الحبشي في جنوب مدينة المنيا، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص جاري التعرف على هوياتهم.

نقل الجثث للمشرحة

وانتقل رجال البحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف، حيث تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، ورجحت التحريات الأولية أن المتوفين صدمهم القطار أثناء عبور المزلقان.

وكلّفت النيابة العامة مفتش الصحة بتوقيع الكشف على جثث الضحايا لمعرفة سبب الوفاة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث والتصريح عقب ذلك بدفن جثث الضحايا.