«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في الأقصر

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة «المعهد التكنولوجي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية HTI»، ومقرها شارع أحمد عرابي متفرع من شارع المنشية الدورين الأرضي والأول، بمحافظة الأقصر، وتروج المنشأة لنفسها بأنّها تمنح شهادات في المجالات التالية «الحاسبات ونظم المعلومات الإدارية، وعلوم المساحة والخرائط، إدارة الفندقة، تكنولوجيا الاتصالات، الضيافة الجوية والطيران، تكنولوجيا العلوم التطبيقية، تكنولوجيا العلوم التجارية وإدارة الأعمال، تكنولوجيا العلوم التطبيقية والتصميم، تبريد وتكييف»، ويقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية، صناعي، تجاري، فندقي، زراعي، والثانوية الأزهرية، والدراسة لمدة عامين، وتغيير المهنة في البطاقة الشخصية، وذلك دون الترخيص لها بذلك من الجهات المختصة.

وخاطب الدكتور أيمن عاشور، محافظ الأقصر، لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لأعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أنّ لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنّه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنّه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.