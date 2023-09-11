ختام تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الجامعات 2023.. اليوم

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية 2023، اليوم، أعمال تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة والدور الثاني وذلك وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، أن أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثالثة صارت بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً أنه بعد غلق باب التسجيل تبدأ اللجنة العليا للتنسيق في أعمال الفرز للرغبات وتوزيع الطلاب على الكليات المختلفة وذلك وفقاً للأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة.

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي أن مد أعمال التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة يخضع للجنة العليا للتنسيق هي من تحدد المد من عدمه وذلك بعد الاطلاع على كافة التفاصيل والأعداد التي انتهت من التسجيل للرغبات واختيار الكليات.