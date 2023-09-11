«الجامعات»: ملتزمون بقرار «التعليم العالي» بشأن موعد العام الدراسي الجديد

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، فيما يتعلق بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023، والمواعيد المقررة ببدء العام، المقرر أن يكون 30 سبتمبر الجاري، مؤكدين أنّه لا تعديل أو تغيير في الخريطة الزمنية للعام الجديد ومواعيد امتحانات التيرم، وأنّ أعمال الصيانة والتجهيزات تسير بصورة منتظمة.

العام الدراسي الجديد 2023

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّ الجامعة ملتزمة بجميع القرارات الخاصة بأعمال بدء العام الدراسي الجديد 2023، المقرر أن تكون 30 سبتمبر الجاري، والضوابط الخاصة بالتجهيزات والاستعدادت بمختلف الكليات والقطاعات الجامعية، لافتا إلى أنّ أعمال استلام أوراق الطلاب المرشحين للكليات المختلفة مستمرة، وانتظام أعمال الكشف الطبي.

الجامعات الحكومية

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انتظام أعمال التجهيزات والتشطيبات النهائية للمنشآت الجامعية من قاعات محاضرات وتدريب ومدن جامعية وغيرها من المنشآت التعليمية، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنّه لا تعديل في الخريطة الزمنية أو موعد بدء الدراسة.