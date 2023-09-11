تحرير أكثر من 83 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية على الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 83 ألفا و838‏‏‏ مخالفة مرورية متنوعة.

الحد من وقوع الحوادث على الطرق

وقالت الداخلية، في بيانها، إنه تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 83838 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات 25642 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و118 مخالفة السير دون تراخيص، و9 مخالفات موقف عشوائي، و16 مخالفة شروط التراخيص، و187 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.