رفع السيارات المتروكة في الشوارع.. حملات مكثفة لرصد المخالفات المرورية

انتشرت حملات الإدارة العامة للمرور في شوارع محافظتي القاهرة والجيزة والميادين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لتقديم الخدمات المرورية أعلى الكباري والمحاور.

ويأتي ذلك أيضًا للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، قد تعوق حركة المرور سواء حوادث أو ازدحام بشوارع العاصمة؛ بهدف تسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات وكذلك المواطنين والموظفين لأماكن عملهم، والمناطق التي يقصدونها.

وتواجد رجال المرور بشكل مكثف منذ صباح اليوم؛ لشن حملات مرورية مكثفة لرصد جميع المخالفات المرورية بكافة أنواعها، فضلًا عن عدم التهاون مع مخالفي قواعد المرور.

رفع السيارات المتروكة في الشوارع

كما تمكن رجال المرور من رفع جميع السيارات المتروكة، التي كانت متواجدة في الشوارع وتسببت تعطيل حركة السيارات بالطرق.

وألزمت الحملات المرورية المواطنين بقواعد وآداب المرور، حيث تمركزت الحملات أعلى المحاور وشوارع الجيزة والقاهرة لرصد المخالفات، والحد من وقوع حوادث مرورية ناتجة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حملات مكثفة للإدارة العامة للمرور

وأعلنت اﻹدارة العامة للمرور، عن حملات مكثفة على الطرق السريعة بهدف الحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، بسبب أنها تهدد سلامة قائد المركبة وكذلك الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وأيضًا سيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، بالإضافة إلى أن إدارة المرور عززت من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

جهود الإدارة العامة للمرور

كما تمكنت الإدارة العامة لمرور محافظة الجيزة، من نشر حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وجاء ذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور والمرافق، وكذلك ممثلي كافة الجهات المعنية؛ استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.