حملات في الهرم لضبط التعديات والمخالفات المرورية

نفذت أجهزة حي الهرم، التابع لمحافظة الجيزة، اليوم، حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام لتحقيق الانضباط، شملت ضبط والتحفظ على مركبات التوك توك بشوارع القطاع ومنع التعدي على الطريق العام ورفع الإشغالات تحت إشراف ومتابعة المهندس حسن موافي رئيس الحي.

مصادرة التكاتك المضبوطة وإيداعها بمخازن الحي

وأكد مصدر مسؤول بحي الهرم لـ«الوطن»، أنه تمت استعادة الانضباط للشارع وردع المخالفين وتم مصادرة كل «التكاتك» المضبوطة وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهى الحزم

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، قرارا بحظر سير مركبات التوك توك بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، وكلف أجهزة حي الهرم وإدارة المرور وقطاع هضبة الأهرام وجهاز السرفيس والجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهى الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وعرض تقرير يومي بما تم من جهود في تلك الحملات.

رفع المخلفات بمحيط المدارس والشوارع بنطاق قطاع هضبه الأهرام

وأشارت أجهزة حي الهرم استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس والشوارع بنطاق قطاع هضبة الأهرام ومتابعة الحالة العامة لسير عملية الامتحانات بالمدارس وتذليل أي عقبات اتجاهم ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

الاستمرار في شن الحملات بصفة دورية

وأكدت أجهزة حي الهرم الاستمرار في شن الحملات بصفة دورية لرفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وإزالة التعديات والإشغالات، لافتا إلى قيام إدارة صيانة الطرق بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وقطاع منشأة البكاري برفع كل الإشغالات والتعديات من بلدورة وكتل أسمنتية وأعمال تجريد ورفع مخلفات القمامة بشارع الشهيد أحمد حمدي من المنشية، إضافة إلى شن حملة على شارع الوفاء والأمل بفيصل وسوق البطران بشارع المجزر الآلي تم من خلالها رفع الإشغالات المتعدية على الطريق العام، وتم تمشيط الشارع بأكمله ورفع كل الحواجز الحديدية والأسمنتية وأعمال ترميم وتجريد للطرق وإعادة الشيء لأصله وتم عمل فرد قشط أسفلت بشارع أحمد سعيد من ميدان الساعة وإزالة كل التعديات بالشارع والتي تعوق حركة المارة والسيارات وحفاظا على المظهر العام وأعمال التطوير الشاملة التي تمت بالمنطقة.