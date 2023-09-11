كيف أجبر رئيس اتحاد إسبانيا على الرحيل عن منصبه؟.. «تهديد بـ15 سنة في الظل»

على غير إرادته، هكذا كان موقف لويس روبياليس، أثناء اتخاذ قرار الابتعاد عن منصبه برئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعدما أُجبر على التخلي عن مهمته، بسبب الضغوطات التي أحاطت به، أعقاب واقعة الاحتفال بتتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

حكاية رحيل رئيس الاتحاد الإسباني عن منصبه بسبب احتفاله

15 سنة مظلمة كان سيعيشها لويس روبياليس، حال الإصرار على عدم التخلي عن منصبه، والتمسك بعدم الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه، أثناء مراسم تسليم الميداليات الذهبية، بعد التتويج بكأس العالم للسيدات للمرة الأولى في التاريخ، عندما تعامل مع لاعبات المنتخب بشكل غير لائق، ما أثار حفيظة الجميع سواء المسؤولين أو الجماهير إلى جانب اللاعبات.

الأزمة بدأت عندما تعامل رئيس الاتحاد الإسباني بأسلوب غير لائق، أثناء مراسم تسليم كأس العالم لمنتخب السيدات، خاصة عندما قام بتخطي الحدود المسموحة له مع إحدى اللاعبات، لتخرج عقب انتهاء ليلة الاحتفالات وتؤكد عدم رضاها عن التصرف الذي قام به رئيس الاتحاد السابق، والقيام ببعض التصرفات على غير رغبتها.

الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخل من أجل الفصل في الأزمة، وذلك بعد فشل جميع محاولات إقناعه بالتنحي عن منصبه، وإنهاء رحلته على رأس قيادة مجلس الاتحاد الإسباني، وذلك من خلال اعتزام توقيع أقصى عقوبة في لوائح «فيفا»، وهي الإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 15 عامًا متواصلين، الأمر الذي جعل روبياليس يفكر في الرحيل للإبقاء على فرص وجوده في مناصب رياضية بعد تهدئة الأوضاع حوله.

روبياليس: القرار ليس إقرارا بالخطأ

«لا استطيع الاستمرار».. كانت آخر كلمات روبياليس قبل اتخاذ قرار الاستقالة، بعد مشاورة مع والده وبناته، لكنه أكد أن هذا القرار ليس إقرارًا بارتكابه واقعة مخلة مثلما اتهمه البعض، لكنه فعل ذلك من أجل إثبات الحقيقة: «سأدافع عن الحقيقة.. أؤمن بأنني قادر على ذلك».

روبياليس كتب في استقالته: «من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي، لا أريد أن تتضرر كرة القدم الإسبانية من هذه الحملة غير المتناسبة تمامًا، لذلك قررت الابتعاد لكنني سأظل أدافع عن الحقيقة وإثبات براءتي من جميع الاتهامات التي وجهت لي».

وكان منتخب إسبانيا للسيدات نجح في تحقيق الانتصار على نظيره إنجلترا، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات كأس العالم للسيدات، الأمر الذي يعد حدثًا تاريخيًا باعتبارها المرة الأولى التي يصل خلالها سيدات لاروخا إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب.