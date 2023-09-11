انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 0.5%

عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اجتماعا، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لاستعراض جهود الصندوق خلال العام المالي 2022/ 2023، واعتماد خطة العمل للعام الجاري.

استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الإدمان

وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لاسيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، وبشاير الخير، روضة السيدة، اسطبل عنتر، حي الضواحي ببورسعيد والمناطق المجاورة الجاري تطويرها.

تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر

وأشارت إلى تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان جديد، ومتابعة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج مجانا، وفي سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري.

ووجهت التضامن بالتوسع في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين سواء من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، حيث تتضمن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

وأشارت إلى أنه على مدار العام الماضي، جرى تدريب 5838 متعافي ليصل إجمالي عدد المتعافين ممن جرى تدريبهم على حرف مهنية خلال الفترة الماضية الى أكثر من 12500 متعافي حتى الآن.

وأعلنت التضامن استكمال تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المقرر تطبيقه في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023/ 2024، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي .

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ما جرى تنفيذه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، من برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لـما يقرب من 140 ألف مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة على مدار العام المالي 2022/ 2023، كما جرى تنفيذ أنشطة توعوية داخل 893 مركز شباب و 25 جامعة حكومية ومعهد عالي ومتوسط، وإعداد 17 معسكر شبابي لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف أنه جار إتاحة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا، وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي ودون أي مساءلة قانونية شريطة أن يتقدم الموظف طواعية للعلاج من الإدمان وقبل نزول حملات الكشف المبكر مقر عمله.

وأشارت إلى انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف عام 2019، وجرى الكشف على 12875 سائق حافلات مدرسية بالتعاون الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي المدارس إلى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017، كذلك أيضا الكشف على سائقي الطرق السريعة، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يحال إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار عمرو عثمان إلى انه تم تنفيذ حملة إعلامية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان المخدرات رحلتها قصيرة ما تسفرهاش .. أنت أقوى من المخدرات بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح تطوعا وأدت إلى زيادة الإقبال على الخط الساخن للعلاج من الإدمان وشاهدها أكثر من 20 مليون مشاهد على صفحة الصندوق .