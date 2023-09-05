خطوات الحصول على معاش استثنائي من وزارة التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن الأوراق المطلوبة للحصول على معاش استثنائي، لتحسين المعيشة، موضحة أن المعاش يصرف لفئات محددة، وهم العاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام.

ونرصد في السياق التالي، الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على معاش استثنائي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش استثنائي

- تقرير البحث الاجتماعي.

- التقرير الطبي الخاص بصاحب الطلب.

الفئات التي تستحق الحصول على المعاش الاستثنائي

- العاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق حصولهم على معاش لأي سبب.

- تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- تقرير معاش استثنائي لمن قاموا بخدمة جليلة للدولة.

- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات الحصول على خدمة المعاش الاستثنائي

- إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، عليك استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة، أو مكتب التأمينات المختص، وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي «اللجنة الطبية» لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل، في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به «التقرير الطبي - البحث الاجتماعي» على اللجنة التحضيرية، لتقرير مدى أحقيتك في المعاش الاستثنائي «منح أو تحسين»، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.