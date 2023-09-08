حصاد وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات خلال أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي نفذتها الوزارة، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 8 سبتمبر، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 1 سبتمبر

- مشروع «مودة» يدرب 2500 مكلفة خدمة عامة و972 شاب وفتاة من المخطوبين و 472 من الشباب وذوي الإعاقة المقبلين على الزواج من الجنسين بالتعاون مع Giz ويكثف تدريباته للأبناء من كريمي النسب.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، توزع 2 طن لحوم و20 ألف شنطة مواد غذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مديرية الأوقاف، ووفق خطط استهداف للقرى الأكثر احتياجا.

السبت 2 سبتمبر

- وزارة التضامن والشباب والرياضة ومحافظ أسوان ورئيس مجلس أمناء «مصر الخير» يطلقون مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر».

- إطلاق مبادرات مصالحة في أسوان لحقن الدماء وتشييع ثقافة السلام بين العائلات ودعمها من خلال كافة برامج الوزارة الميدانية لتساهم بشكل إيجابي في الحماية الوقائية من جريمة الثأر.

- تفقد نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر المصري أمام محطة أسوان للسكك الحديدية، والاطمئنان على الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين.

- اففتاح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي في مدينة أسوان الجديدة، استكمالا لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية لزيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي.

الأحد 3 سبتمبر

- إجراء زيارة ميدانية لخط سير العائدين من المصريين والسودانيين والجنسيات الأخرى العابرين إلى جمهورية مصر العربية من خلال المعابر الحدودية المصرية.

- تفقد نقاط الخدمات الإغاثية والطبية للهلال الأحمر المصري بمعبر «قسطل» وموقف حافلات «كركر» وتلتقي الأسر السودانية العابرة للحدود وترصد الخدمات المقدمة لهم.

- الهلال الأحمر المصري قدم منذ اندلاع الأزمة السودانية مليون و250 ألف زجاجة مياه ومواد غذائية وأدوات نظافة شخصية، وما يزيد على 44 ألف خدمة طبية أولية في التخصصات الطارئة والأطفال والنساء والباطنة، و8,700 استفادوا من خدمات الدعم النفسي.

- مها هلالي، مستشار التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، تشهد إعلان تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، تحت عنوان «الحياة حلوة» بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية من 22 - 29 سبتمبر الجاري.

الاثنين 4 سبتمبر

- تعزيزا للتعاون مع القارة الإفريقية، وفي لقاء هو الأول من نوعه، وزارة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس الصليب الأحمر بليثوتو ورئيس الصليب الأحمر باسواتيني ممثلين من جمعيات جنوب القارة الأفريقية لتوطيد آليات التعاون واستعراض تجربة الهلال الأحمر المصري وتطور آليات عمله في الآونة الأخيرة.

- وزارة التضامن الاجتماعي، تشهد اجتماعا موسعا مع قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور مديري المديريات وروؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالديوان العام لاستعراض مستجدات العمل وسياسات الوزارة للمرحلة المقبلة.

الثلاثاء 5 سبتمبر

- صندوق عطاء للاستثمار الخيري يوقّع شراكة مع مؤسسة «إيدينا مع بعض» للتأهيل لتوفير 280 طرف صناعي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف وباستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية.

- التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بيت ماكدونالدز للخير وجمعية خير وبركة، تفتتح مركز التميز لتنمية الطفولة المبكرة بحلوان، الثامن على مستوى الجمهورية والأول بالقاهرة لإتاحة فرص تعليمية وتربوية ملائمة للأطفال وتوفير الإتاحة اللازمة بدور حضانات الطفولة المبكرة لتصبح دامجة للأطفال ذوي الإعاقة.

- تنفيذ أربع ورش عمل لتدريب وتأهيل مدخلي بيانات الأسر البديلة والكافلة بالمديريات في إطار التحول الرقمي والمنظومة الجديدة للرعاية البديلة.

الأربعاء 6 سبتمبر

- متابعة حادث انهيار عقار حدائق القبة، وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ القاهرة.

- المشاركة في جلسة «دور المجتمع المدني في دعم قطاع صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة» بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

- على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، التضامن الاجتماعي والصحة والسكان يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء وتأثيث دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة.

- التضامن الاجتماعي تطلق مسابقة «بطل من بلدنا» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر 1973 نحو تعزيز قيم الانتماء الوطني، وتقديم 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام وعرضها على منصات الوزارة الرسمية.

- فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، ينجح في إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع 465 شكوى، باستجابة 100% خلال شهر أغسطس الماضي.

- برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر بالجيزة ينفذ تدريبا تأهيليا لمستفيدات «تكافل وكرامة» على البرنامج التدريبي (السيدات يمضين قدما) استعدادا لتمكينهن قتصاديا وريادتهن في سوق العمل.

- وحدات التضامن بالجامعات تستكمل جهودها بمبادرة الطالب المنتج وجامعة سوهاج تنفذ ورشاً تدريبية للصناعات اليدوية ودورات في دراسات الجدوى وريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر.. وجامعة الفيوم تنفذ ورشة عن الأفكار الإبداعية للمشروعات الصغيرة.

الخميس 7 سبتمبر

- رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف».. ووزارة التضامن تستعرض مهام الصندوق، وتؤكد أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

- رئيس مجلس الوزراء، يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي تستعرض زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها تكافل وكرامة وبرنامج الإسكان الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ورعاية ذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات.

- التضامن تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 وتصرح: جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة تقدم خدماتها مجانا وفي سرية تامة.

- الهلال الأحمر المصرى ينفذ تدريب إعداد ميسرين فى الإسعافات الأولية النفسية بحضور عدد من القادة المجتمعيين من جنسيات ومناطق مختلفة، في ضوء نشر الوعي بين مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.

- مديرية التضامن بالسويس تنظم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني احتفالية لتوزيع عدد 45 كرسيا متحركا كهربائيا على ذوي الإعاقة من الأسر الأولى بالرعاية.

الجمعة 8 سبتمبر

- احتفالا باليوم العالمي لمحو الأمية.. برنامج «لا أمية مع تكافل» يعلن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل وكرامة إلى 48% مقابل 62% عام 2019، والتنسيق مع يونسكو لإعداد 3 مراكز تعليم مجتمعي.