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«الوطنية للانتخابات»: تسهيل استعلام الناخبين عن مقار لجانهم الفرعية

كتب:

حسن سمير
03:11 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ العمل جار لتسهيل استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية، وجار معاينة اللجان الانتخابية التي ستشهد عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز، أنّ الهيئة وضعت عدّة تسهيلات للمشاركة الإيجابية للناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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