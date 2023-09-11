رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لدينا اهتمام بالغ بذوي الهمم

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ الاهتمام بذوي الهمم هو أحد الواجبات للقانون والدستور المصري، موضحًا أنَّ بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن يستهدف الحصول على القواعد البيانات الخاصة لذوي الهمم لتسهيل الانتخابات لهم وهذا بحسب نوع كل إعاقة.

وطلب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بإجراء تدريب بعض الرائدات لعمل نوع من التثقيف والتوعية، موجها الشكر لوزارة التضامن بتقديم كل سبل الدعم لإجراء انتخابات تليق بمصر.

وجاءت هذه التصريحات، في مؤتمر صحفي بوزارة التضامن الاجتماعي، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات، لتسهيل العملية الانتخابية لذوي الهمم والإعاقة.