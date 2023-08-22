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«الطماوي»: الهيئة الوطنية للانتخابات تستمد اختصاصها من الدستور والقانون

كتب:

ولاء نعمه الله
01:13 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

أكّد إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنّ الإجراءات والاستعدادات التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات، تعد إجراءات واستعدادات جوهرية وأساسية، ولها أهمية قصوي نظرًا لارتباط عمل الهيئة بضوابط منصوص عليها صراحة في الدستور وقانون الهيئة والقوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة، وذلك في ضوء اختصاصات الهيئة والإجراءات الواجب اتباعها والمواعيد المنظمة لكل استحقاق.

المسائل اللوجستية لها أهمية خاصة

وقال «الطماوي»، لـ«الوطن»، إنّ المسائل اللوجستية لها أهمية خاصة في ضمان سلامة الإجراءات وتيسيرها للاستحقاقات، مشيرًا إلى أنَّ دراسة القرارات المنظمة يرتبط بعدة مسائل وإجراءات مهمة ونماذج ستستخدم اثناء الاستحقاق الدستوري المقبل.

يُشار إلى أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أصدرَت بيانًا هامًا اليوم، بشأن استكمال الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تحديد إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها ومراحل الاقتراع.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.