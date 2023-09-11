«التضامن»: 60 ألف متطوع لمساعدة كبار السن في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لكبار السن، باعتبار أنهم من الفئات التي تحتاج للاهتمام والرعاية، مؤكدة أن الوزارة أعدت مسودة قانون لحقوقهم، لأنهم ساهموا خلال مسيرتهم بجزء أساسي وأصيل في الحياة العامة.

وزيرة التضامن: سندعم كبار السن

وأضافت «القباج» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كما فعلنا مع ذوي الهمم، سنوفر أيضًا كل الدعم للمسنين وكبار السن، في العملية الانتخابية القادمة.

60 ألف متطوع تابعين للوزارة

وأشارت إلى، أن الوزارة لديها من المتطوعين ما يقرب من 60 ألف متطوع، ومن المجتمع المدني ما يقرب من 300 ألف متطوع، مؤكدة أهمية دورهم في تقديم المساعدات للمسنين وكبار السن، وذوي الهمم الإعاقة لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.