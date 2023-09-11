«التضامن» تتعاون مع «الوطنية للانتخابات» لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة في انتخابات الرئاسة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ستوفر السبل كافة لذوي الإعاقة، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المقبلة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة التضامن، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، تؤدي دورها بكل شفافية منذ 2014، وهي المسؤولة عن عرض العملية الانتخابية، لافتا إلى أنّ الوزارة تقدم كل قواعد البيانات للمعاقين المسجلين بها، خاصة أنّها الجهة المنوطة باستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

ولفتت الوزارة، إلى أهمية إتاحة الفرص المكانية للإعاقات المختلفة، سواء الحركية أو النظرية، بالاتفاق مع المجلس القومي للإعاقة، موجّهة الشكر للمستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقيادة السياسية.

وتابعت الوزارة، أنّ لديها فريقا كاملا من المجتمع المدني للمساهمة في التثقيف كجزء في الوعي الذي تتحمله الوزارة، وتثقيف حقوق المرأة والمسنين والصحة والمعاقين.