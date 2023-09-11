«الجيل»: ندعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة لاستكمال مسيرة النهضة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ الحزب سيكثف أنشطته خلال الفترة المقبلة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الجيل

وأوضح ناجي الشهابي لـ«الوطن»، أنّ دعمنا للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لم يأت من فراغ، بل جاء بعد أن رأينا ما طالبنا به على مدار سنوات، يتحقق كل يوم على أرض الواقع، متابعا: «طالبنا على مدار السنوات الماضية بوجود خطط استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية وتوطين الصناعة المحلية، بهدف خلق فرص عمل للشباب ورفع الصادرات من المحاصيل الزراعية، والاعتماد على المنتج المحلي بدلا من المستورد، ما ينعكس علينا بتوفير العملة الدولارية التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير».

الانتخابات الرئاسية

واختتم رئيس حزب الجيل، حديثه، مؤكدا دعم الحزب لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النهضة التي بدأت منذ فترة توليه حكم البلاد

وكان حزب الجيل قد أعلن في بيان عنه قبل أيام، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أنّ الرئيس السيسي لبى جميع مطالب الحزب على مدار الفترة الماضية.