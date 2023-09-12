عدد أيام الإجازات للعمالة المنزلية في مشروع القانون الجديد.. «اعرف حقوقك»

حدد مشروع قانون العمالة المنزلية والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، عدد ساعات العمل للعاملين في الخدمة المنزلية، وأحقية زيادة الأجر حال زيادة هذه الساعات.

عدد ساعات العمل للخدمة المنزلية

ووفقًا لمشروع القانون الجديد والمزمع تقديمه ومناقشته في دور الانعقاد الرابع، يكون عدد ساعات العمل للعاملين في الخدمة المنزلية 8 ساعات يوميًا، مع مراعاة حصول العامل على راحة لتناول وجبات الطعام.

ولايجوز أن تزيد المدة عن 10 ساعات إذا لم يكن العامل مقيما، وعند الحاجة لزيادة عدد ساعات العمل، يستحق العامل أجرًا إضافيًا وفقًا لأحكام قانون العمل.

من جهتها، أكدت «الديب» حق العامل في الحصول على إجازة سنوية بحد أقصى 15 يومًا وذلك بأجر كامل، كما يستحق إجازة مرضية ويستحق عنها تعويضًا عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات.

السن القانونية للعمالة المنزلية

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ مشروع القانون الجديد، يحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شروط السن على ألا تزيد ساعات العمل عن 6 ساعات يوميًا: «مشروع القانون الجديد، حظر على صاحب العمل، معاملة العامل معاملة مهينة لآدميته».