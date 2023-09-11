«صحة كفر الشيخ» تنظم ندوة بالمستشفى الجامعي عن مرض نقص المناعة

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أولى الندوات التثقيفية لأطباء وتمريض مستشفى كفر الشيخ الجامعي، بالتعاون بين المديرية والمستشفى الجامعي، وذلك بتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وبالتعاون مع الدكتور حاتم الجوهري، مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

ندوة عن مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»

وتناولت الندوة موضوع مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، وحملت عنوان «الدليل الإرشادي القومي لفيروس نقص المناعة البشري»، وقدم الدكتور محمد نجيب عليوة، مسئول البرنامج القومي لمكافحة فيروس الإيدز، محاضرة حول آليات فحص وتشخيص وعلاج مرضى الإيدز وفقًا لبروتوكول 2020.

وأكد «عليوة» أهمية إزالة التمييز المرتبط بمرضى الإيدز، كما قام بشرح آليات التعامل في حالات الوخز، وتناولت المحاضرة أيضًا أساليب منع انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الطفل، ومن الشريك المصاب إلى الشريك السليم.

ما هو مرض الإيدز؟

جدير بالذكر أنّ مرض نقص المناعة البشرى «الإيدز» هو عبارة عن فيروس يُهاجم خلايا الجهاز المناعي المسؤولة عن الدفاع عن الجسم ضد أنواع العدوى المختلفة وأنواع معينة من السرطان، وبالتالي يفقد الجسم قدرته على مقاومة الجراثيم المعدية والسرطانات، ويُسمى هذا الفيروس «فيروس نقص المناعة البشري» أو اختصارًا «HIV».