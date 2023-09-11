منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن حاجتها لمعلمات قرآن كريم

أعلنت إدارتا رياض الأطفال، وشئون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية احتياجهما لعدد من المتقدمات بالخدمة العامة من أجل سد العجز بقاعات رياض الأطفال، وتحفيظ القرآن الكريم بمعاهد المنطقة، وذلك تحت رعاية ومتابعة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

فتح باب تلقي الطلبات

وجاءت شروط إدارة رياض الأطفال في أنّ تكون مُعلمات الخدمة العامة المتقدمات لها من خريجات تخصصات: «رياض أطفال - تربية طفولة - دراسات إنسانية قسم طفولة - آداب علم نفس» أو أحد التخصصات المناسبة التي تكون مرحلة رياض الأطفال في حاجة إليها لتأدية الخدمة العامة للمعاهد التابعة للمنطقة بجميع الإدارات التعليمية الأزهرية.

كما أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة بدء تلقي طلبات الخدمة العامة للعمل بوظيفة «مُعلمة قرآن كريم» لسد العجز بمعاهد أربع إدارات فقط وهي: الحامول، والرياض، وبيلا، وبلطيم التعليمية الأزهرية، وذلك ممن يحملن مؤهل عال من جامعة الأزهر «تخصص شرعي أو عربي».

ويكون هذا العمل بمكافأة شهرية قدرها 700 جنيهاً فقط، بداية من 1 أكتوبر 2023 إلى نهاية شهر مايو 2024 لمدة ثمانية أشهر فقط لا غير، وباقى مدة الخدمة العامة يتم تأديتها داخل المعاهد الأزهرية بدون أجر حتى انتهاء مدة الخدمة العامة.

الحصول على خطاب من مديرية التضامن

وطالبت المنطقة الراغبات فى التقديم التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ والحصول على خطاب موجه إلى إدارة رياض الأطفال أو شئون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، كل حسب تخصصهن، وذلك للانتهاء من إجراءات تسلم العمل، علماً بأنّه لا يتم التعامل مع المنطقة الأزهرية وإداراتها مباشرةً، دون حصول المتقدمة أولاً على خطاب موجه للمنطقة، من قبل الشئون الاجتماعية التابعة لها المتقدمة من الخدمة العامة.