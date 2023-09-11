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الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ

كتب:

محمد مجدي
12:33 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
الكلية الفنية العسكرية

الكلية الفنية العسكرية

في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات، وقع اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمـد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون، مع الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

ويهدف البروتوكول، إلى تعظيم أوجه التعاون البحثي المشترك بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ وتبادل الاستشارات الفنية والدراسات البحثية في مختلف المجالات العلمية وخاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم في مواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العملية والبحثية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.