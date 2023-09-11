زلزال المغرب يحول متعة السائحين إلى كابوس مفزع.. و«المدينة الحمراء» تئن (فيديو)

حلم بالمتعة والبهجة يتحول إلى كابوس مفزع، عاشه سائحو المغرب بعد أن ضربها زلزال مدمر أضر بالعديد من الأماكن السياحية والمباني والمعالم المميزة للدولة الواقعة شمال القارة الأفريقية، من أسوار ومساجد وحدائق وقصور.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السائحون يفرون إلى بلادهم بعد كارثة زلزال المغرب المدمر»، حيث انتاب الخوف والرعب السائحون، الذين اضطروا إلى مغادرة المغرب والعودة إلى بلادهم حاملين على عاتقهم الحزن والتعاطف مع الشعب المغربي الذي طالته الكارثة.

وقالت سائحة ألمانية: «خرجنا جميعا من المبنى بسبب الخوف من هزّة ارتدادية محتملة، وبعد ذلك لم نشعر بأي هزة ارتدادية، وكانت مدينة أغادير آمنة للغاية ولم يكن هناك سوى هزة واحدة فقط، لكننا لا نعرف ما الذي سيحدث».

وذكر التقرير، أنّ مراكش المدينة المغربية التي عرفت بـ«المدينة الحمراء» بسبب كثرة الجدران الحمراء بها، غطى اللون الأحمر شوارعها بلون دماء ضحايا الزلزال المدمر بعد أن كانت تمثل إحدى الوجهات المحببة إلى قلوب عشاق السفر إلى المملكة، بل، والشمال الأفريقي بالكامل.