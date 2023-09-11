وزيرة التخطيط لـ«الوطن»: مبادرة حياة كريمة تساعد على خفض معدلات الفقر

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التركيز والعمل في الفترة الحالية يتجه لخفض معدلات الفقر، مع ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن ما نعنيه هو الفقر متعدد الأبعاد.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبادرة حياة كريمة ستؤدي لخفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد، وذلك لما تقوم به هذه المبادرة وما تركز عليه من ملفات هامة، أبرزها الصحة والتعليم الجيد والسكن اللائق، وكل هذا يساعد على تخفيض الفقر متعدد الأبعاد.

مؤشرات التنمية البشرية

وأشارت السعيد، إلى أن مؤشرات التنمية البشرية في مصر، تشهد تحسنا ملحوظا، وأيضا نشهد انخفاضا في معدلات وفاة الأطفال، كنا أن هناك انخفاض في معدلات وفيات المرأة وقت الولادة، وكل هذه مؤشرات جيدة.