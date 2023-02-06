استشاري نفسي يوضح سر إقبال الشباب على كتب التنمية البشرية بمعرض الكتاب

إقبال كبير من فئة الشباب، شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ انطلاق الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي لهذا العام، حيثحرص الكثير منهم على شراء وقراءة الكتب المختلفة في كافة المجالات، ولكن كتب التنمية البشرية كان لها الحظ الأوفر من المتابعة من قبل الشباب، وتستعرض «الوطن»، أحد أهم أسباب إقبال معظم الشباب على اقتناء كتب التنمية البشرية.

أسباب إقبال الشباب على شراء كتب التنمية البشرية

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن كتب التنمية البشرية المترجمة هي الأكثر رواجا هذا العام بين رواد معرض الكتاب، وخصوصا موضوعات الصحة النفسية، والخاصة بتعديل ومراجعة سلوك البشر وكيفية التعامل معهم، وكذلك تنمية النفس، وهو ما أشار إليه «محمد البعلي»، مدير دار نشر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، مؤكدا أنه لاحظ إقبال الشباب على كتب التنمية البشرية بكثافة خلال الدورة الحالية من معرض الكتاب، ويلى كتب التنمية البشرية، كتب الروايات.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن معظم الشباب خلال الفترة الأخيرة، أظهروا اهتماما كبيرا بقراءة كتب التنمية البشرية، موضحا أن معظم الأشخاص الذين لا يتمكنوا من إيجاد وظيفة لها علاقة بتخصصهم الدراسي، يتخذون من التنمية البشرية وظيفة، فبدأ البعض يلجأ إلى تثقيف نفسه في هذا التخصص، كونه لا يحتاج إلى شهادة جامعية، ويمكنه من خلاله التكسب المادي عن طريق كورسات التنمية البشرية، فأصبحت مهنة منتشرة.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن بعض الأشخاص لديهم مهارات عالية في التواصل مع الآخرين، ومن ثم يستغلون ذلك بإعطاء بعض كورسات التنمية البشرية، ويتمكن بذلك من خداع الأشخاص بأنه يمكنه أن يساعده على تخطي يعض الأزمات أو المشاكل النفسية التي يمر بها.

خطورة تدخل غير المتخصصين في علاج المرض النفسي

كما أشار إلى أنه لا يوجد مانع إذا حاول أحدهم أن يعمل كمدرب تنمية بشرية، في محاولة منه لتطوير بعض مهارات التواصل، أو تطوير الذات، وإنما المشكلة تكمن في أنهم يتدخلوا في علاج المرض النفسي، وهو الأمر الذي يشكل خطورة حقيقة على المرضى والطب النفسي بشكل عام، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى أضرار كبيرة، كأن يكتب له بعض الأدوية وهو ليس لديه خلفية طبية عنها، أو يتعامل معه بأسلوب غير مناسب لحالته النفسية، والذي يساهم فيما بعد في تدهور حالة المريض.

صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب هذا العام

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الأكثر أهمية في مصر خلال هذه الفترة لعام 2023، ويقام في مركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «الثقافة وبناء الوعي»، كما أن شخصية المعرض هذا العام، للشاعر صلاح جاهين، بينما شخصية معرض الطفل، لرائد أدب الطفل في العالم العربي، كامل الكيلاني.