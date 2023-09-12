البحوث الزراعية: الإفراج عن حوالي 7.5 مليون طن أعلاف أواخر أغسطس

تلقى الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أغسطس 2023، حيث يتابع وزير الزراعة السيد القصير، باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الأعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق.

وبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه في أواخر أغسطس الماضي نحو 7.5 مليون طن من خامات الأعلاف من الذرة والصويا والأكساب، بما يربو على 3.5 مليار دولار بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ودعم رئيس الوزراء.

واستقبل المركز الإقليمي خلال الشهر الماضي عدد 615 شحنة إضافات أعلاف وأسمدة مستوردة وتم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالمواني والمطارات.

شهادات مطابقة

وأصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، شهادات مطابقة لعدد 1130 عينة (3390 تحليل) علف دواجن وعلف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

وأصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال أغسطس 583 شهادة تسجيل أعلاف أغلبها لمنتجات محلية، عملا على توطين صناعة الأعلاف وإضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد.

مطابقة المواصفات

واعتمدت اللجنة العليا للمركز عدد 437 شهادة تسجيل أسمدة ومنظمات نمو، وقد كلف قطاع الإنتاج الحيواني المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليل 213 عينة لتجارب تشغيل 77 خط إنتاج جديد لمصانع أعلاف.

وتلقى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عدد 10 عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بإنتاج الأعلاف لبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه.

استلام عدد 464 عينة خاصة بالأفراد والباحثين

وقام المركز باستلام عدد 464 عينة خاصة بالأفراد والباحثين وشركات القطاع الخاص وتحليل أكثر من 1215 تحليل بشهادات تحليل معتمدة.

كما أنهى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تدريب عدد 74 متدربا من الطلبة وحديثي التخرج للعام التدريبي 23-24 بتوزيع شهادات التدريب علي المتدربين من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم، عملا على تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات.