«الزراعة» تصدر حزمة توصيات لتفادي آثار العاصفة دانيال

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية الواجب اتباعها خلال الأيام المقبلة، لتفادي الآثار السلبية الضارة للعاصفة دانيال القادمة من الأراضي الليبية، والتي تسببت في هطول أمطار غزيرة وسيول جارفة، موضحا أنّ مناطق الدلتا والقناة والساحل الشمالي وسيناء معرضة لأمطار تتفاوت حدتها بين الغزيرة والمتوسطة، وتستمر من اليوم حتى الأربعاء المقبل.

وقف ري المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها

وأكد «فهيم»، ضرورة وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء، وحال تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لتشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏وعن زراعة محاصيل العروة النيلية والشتوية المبكرةـ أوصى فهيم بتأجيل الزراعة حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار، والزراعة بالطريقة «الحيراتي» في المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

أما المحاصيل الدرنية من (البطاطس والبنجر) فيتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار، محذّرا من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات وديدان ثمار القرعيات وأمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

إجراء رشات وقائية بالمركبات النحاسية للبصل المبكر

و‏أشار إلى أهمية إجراء رشات وقائية بالمركبات النحاسية للبصل المبكر في شمال الصعيد، حال سقوط أمطار في هذه المناطق، مع التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمناشر البلح في مناطق الجيزة وشمال الصعيد.

تفريغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق من القطن

و‏أكد ضرورة تفريغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق من القطن، ونقله من المناطق المفتوحة في المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها، والرش العاجل لبساتين الفاكهة «المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال» بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار في المناطق المتوقع تساقط أمطار عليها.