أوكرانيا تدعو ألمانيا لسرعة تزويدها بصواريخ «توروس» بعيدة المدى

دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، دولة ألمانيا إلى تزويد بلاده بصواريخ «توروس» بعيدة المدى، في ظل استمرار التصعيد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وسط مؤشرات على اتساع دائرة الأزمة لتشمل عدداً من الدول الأوروبية.

كييف تطلب تسليمها صواريخ «توروس» بسرعة

وقال وزير الخارجية الأوكراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تزور كييف حالياً، حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين: «لا أدري ما سبب إهدار الوقت، كان في إمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ الكثير من أرواح الجنود والمدنيين الأوكرانيين، لو كان لدينا بالفعل صواريخ توروس».

وتابع «كوليبا» بقوله إنه يتعين على برلين الإسراع باتخاذ قرار بشأن عمليات تسليم تلك الصواريخ إلى أوكرانيا.

استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا

ومن جانبها، تعهدت «بيربوك» التزام ألمانيا الراسخ بتقديم الدعم لأوكرانيا، وأشادت بالتقدم الذي أحرزته كييف تجاه عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية إلى العاصمة الأوكرانية، في وقت سابق اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة، تُعد الرابعة لها منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في شهر فبراير عام 2022.