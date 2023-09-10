وسائل إعلام: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»

أعلنت وسائل إعلام اوكرانية، فجر اليوم الأحد، دوى انفجارات في العاصمة «كييف»، مشيرة إلى إعلان السلطات حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جهته، قال الجيش الأوكراني، إن روسيا تشن هجوما بمسيرات فوق «منطقة كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، دوى صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية انطلق في 6 مناطق: «جيتومير-تشيركاسي-بولتافا-كييف-سومي-تشرنيهيف».

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت أراضي «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، 80 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية باستخدام 225 طلقة ذخيرة بينها ذخائر عنقودية، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

420 ألف جندي روسي في المناطق التي سيطرت عليها «موسكو»

وكانت الاستخبارات الأوكرانية، قدرت في وقت سابق، عدد الجنود الروس في المناطق التي سيطرت عليها موسكو بـ420 ألفا، وفقا لما ذكره شبكة «سكاي نيوز» لإخبارية.

من جانبه، بحث وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني.

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن إعلان قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في مدينة «نيودلهي» الهندية، يدعم سيادة أوكرانيا