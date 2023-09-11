«المهنية للمعلمين»: بدء التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية أول أكتوبر

أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، ضرورة استيفاء شاغلي وظائف التعليم شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للنقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها، المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبناء على موافقة السلطة المختصة على عقد برنامج التسكين على الكادر أونلاين باعتباره برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية.

وشددت على التنبيه على شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر وإخطارهم كتابيا بأن حجز التدريب على البرنامج أونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنا.

ويكون الحجز متاح بناء على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري، وتجرى الاختبارات بفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يتم اتباع الضوابط المحددة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية الخاصة بإجراءات التسجيل وضوابط الاختبار على المنصة.

تشكيل لجنة لاستلام ملفات شاغلي وظائف التعليم

وأكدت على التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات شاغلي وظائف التعليم ومراجعة بياناتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات، وتعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل حتى 26 من الشهر نفسه؛ وذلك لمراجعتها وفحصها والتأكد من استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية، وذلك توطئة لتسجيل استيفائها على موقع بيانات كادر المعلم خلال الزمن المحدد بعاليه على أن يحتوي الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على الآتي:

(أ) : محتويات ملف التسكين الأوائل الخريجين المعينين على الدرجة المالية الثالثة، وبيان حالة إلكتروني معتمد واستمارة تقييم أداء المعلم بواسطة مدير المدرسة واستمارة تقييم أداء المعلم بواسطة موجه المادة وإقرار قيام بالعمل وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- صورة طبق الأصل من شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والإجتماع إذا كان متقدما للنقل إلى وظيفة أخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

(ب): محتويات ملف التسكين للمعلمين الشاغلين لوظائف تعليمية قبل العمل بالقانون

رقم 155 لسنة 2007.

بیان حالة إلكتروني معتمد.

استمارة تقييم أداء المعلم بواسطة مدير المدرسة.

استمارة تقييم أداء المعلم بواسطة موجه المادة.

إقرار قيام بالعمل

صورة بطاقة الرقم القومي

تسجيل استيفاء اجتياز البرنامج التدريبي مركزيا

وأشارت إلى أنه سوف يتم تسجيل استيفاء اجتياز البرنامج التدريبي مركزيا من خلال الربط بين الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية والإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة والتنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لمديريتكم الموقرة لإخطار شاغلي وظائف التعليم الذين سجلوا ترشحهم لتدريبات التسكين على الكادر وإخطارهم كتابيا بما ورد بعاليه واستكمال ملفاتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي المقرر أونلاين، ويتحمل المعلم مسؤولية عدم تسليم ملفه إلى لجنة الإدارة كاملا وما يترتب عليها من آثار في المدة المحددة.