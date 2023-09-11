التعليم تعلن أماكن مقرات الدعم المدرسي وأسماء المعلمين: تخفيض 50% للأيتام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أماكن مقرات الدعم المدرسي وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص بالإدارات التعليمية للعام الدراسي 2023-2024، وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم 28 لعام 2023.

تجهيز 345 قاعة مجموعات الدعم المدرسي

وأكّد أيمن موسى مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنَّه تمّ تجهيز 345 قاعة وجار الاستكمال، كذلك تمّ الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية في لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارات، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكّد مدير المديرية، في بيان، ضرورة المتابعة الجادة من مديري الإدارات التعليمية، والالتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم في الحال.

50% لأبناء العاملين

وأصدر تعليماته بتخفيض 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادي لكل إدارة، وأوصى بكيفية اختيار المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين.