مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة القبول بمدارس المتفوقين «STEM»

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ومدارس المتفوقين في عين شمس.

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة القبول بمدارس المتفوقين 2023 غداً الثلاثاء 12 سبتمبر، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، علي نفس الرابط الذي تمّ التقديم من خلاله، ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة برقم الجلوس.

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2023-2024:-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمره في 1 أكتوبر 2023 على 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2022-2023.

- ألا يقل مجموع درجاته في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

- أن يكون حاصلاً على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

- أن يجتاز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يجتاز اختبار التفكير الإبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

- أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.